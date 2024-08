Come finisce il film La fiera delle illusioni | Stan affronta il suo tragico destino?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 27 agosto 2024) Nel melanconico finale delLa– Nightmare Alley di Guillermo Del Toro,, ormai senza soldi e senza futuro, vagando per le strade, si imbatte in un nuovo carnevale itinerante, venendo a sapere che il circo nel quale aveva mosso i primi passi ha chiuso. Disperato, l’uomo cerca di vendere al proprietario il proprio numero di mentalismo, ma questi rifiuta sdegnato; a quel punto, però, vedendoin preda ai fumi dell’alcool, l’impresario gli offre un posto da ‘uomo – bestia‘., memore degli orrorifici racconti di Clem sulle penose condizioni in cui i ‘geek’ versano, accetta con riluttanza il suo atroce