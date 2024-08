Centro trasfusionale Tante donazioni nel D-day

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Ildi Castel del Piano ha fatto la sua prima apertura domenica ed è stato registrato un enorme successo. C’è stato un bel riscontro die il primo grazie della Asl va proprio ai donatori. In tanti domenica scorsa si sono recati a donare sangue a Castel Del Piano. Ilamiatino ha aderito al programma di aperture straordinarie promosso dalla Regione Toscana e dalla Asl Toscana sud est, scegliendo di aprire anche nel giorno di festa. In occasione di questa apertura straordinaria gli slot disponibili per donare sangue e plasma sono stati occupati. Hanno contribuito al successo di questa iniziativa anche le associazioni locali, fondamentale infatti è stata la collaborazione con le associazioni dei donatori e in questo caso con Avis Castel Del Piano e Avis Arcidosso.