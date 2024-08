Arianna Meloni e Stefano De Martino | il conduttore rompe il silenzio sul gossip

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 27 agosto 2024)Dehanno un’amicizia? Il, alluso da Giuseppe Candela su Dagospia, è esploso questa estate quando il nome delè stato associato ad Affari Tuoi e ad un compenso milionario mai visto prima (8 milioni di euro per 4 anni di esclusiva Rai). Eppure, secondo quanto dichiarato daDedurante i palinsesti Rai dello scorso mese, lui neanche conosce. “Non conosco nessuno in politica, sono entrato in Rai cinque anni fa più o meno per mano di Carlo Freccero, non sono arrivato quest’anno, quindi non so questa spinta da dove si pensa sia arrivata. La vera spinta è che un programma come Stasera tutto è possibile, piccolo, su Rai2, ha fatto numeri via via sempre più grandi e quindi la mia raccomandazione vera è stato il pubblico che spero mi segua in questa nuova avventura“.