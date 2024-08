Antonello Venditti poteva scusarsi dal palco ma ci ha telefonato e per noi va bene così | parla il padre della fan disabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Le scuse sono arrivate, certo, dai social, nel primo pomeriggio di ieri. E dopo essersi reso conto dell’errore,ha voluto rimediare per aver indirizzato parole dure nei confronti di Cinzia, una donna, colpevole di aver ‘disturbato’ il concerto con dei mugugni che il cantautore aveva scambiato per una contestazione. “Vieni qua se hai il coraggio, str** di merda”, aveva detto, con tono minaccioso, al microfono. E nonostante un assistente gli abbia fatto notare che quei suoni provenivano da una donna, non è riuscito a contenersi, rincarando ancora di più la dose: “Non esistono ‘ragazzi speciali’, l’educazione è una cosa”. La reazione del cantante, ritenuta esagerata, eccessiva dai presenti, si è scontrata con lo sconforto di Ruggiero Vino, papà di Cinzia, per le dure parole indirizzate a sua figlia: “Per noi la questione è chiusa.