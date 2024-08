World Series Leonhart 2024 | brillante risultato per l’Italia

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 26 agosto 2024) Grandedelal. Strepitosa performance della selezione italiana di calcio balilla paralimpico al termine del torneo. Stiamo parlando dell’interessantissimo evento internazionale organizzato dalla ITSF (International Table Soccer Federation), tenutosi dal 22 al 25 agosto a Saarbrucken, nel Saarland, in Germania. Infatti, proprio come un anno fa, gli azzurri rientrano dalla trasferta tedesca con uno splendido en plein. A distanza di 12 mesi, la storia si ripete. Nelle tre specialità previste nel programma (singolo, doppio e Campionato per Nazione) a suonare sul podio è stato sempre l’Inno di Mameli. Nel singolo a prendersi la medaglia d’oro è stato Daniele Riga (riscattandosi dopo la finale persa nella passata edizione) battendo in finale il connazionale Domenico Smario.