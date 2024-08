Violenta grandinata investe Bresciano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 agosto 2024) 13.32, pioggia e vento forte stamane a Brescia e Provincia. Tetti delle case flagellati e danni alle automobili.Chicchi di grandine grandi come palline da golf o ping pong, in particolare sui comuni di Coccaglio, Rovato, Erbusco, Adro, Capriolo e Cologno. Alcune strade si sono completamente imbiancate. A Brescia sottopassi allagati e auto ferme per non essere inghiottite dall'acqua. Traffico in tilt sull'A4.Decine di interventi dei Vigili del fuoco. Segnalati danni ai vigneti.