Treni fra Bologna e Rimini | linea interrotta per tre giorni quando e cosa cambia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Castel Bolognese (Ravenna), 26 agosto 2024 – Per consentire interventi di manutenzione straordinaria, vieneper tre– martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 agosto e il 10 settembre dalle 9,30 alle 12,30 – la circolazione ferroviaria lungo la. Lo stop riguarda il tratto fra Imola e Forlì. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana: nel corso delle giornate, iin transito saranno sostituiti da un servizio di autobus. In particolare, subiranno modifiche i seguenti: IFrecciarossa FR 9806 (Bari C.le 6:35 - Milano C.le 13:25), FR 8803 (Milano C.le 8:05 - Bari C.le 15:30) e FR 9805 (Torino P.N. 9:10 - Lecce 18:50) subiscono variazioni di orario e il FR 8810 (Bari C.le 5:30 - Milano C.le 12:30), oltre alle variazioni di orario, non ferma a Forlì. IIntercity 604 (Pescara 7:02 - Milano C.