Temptation Island 12 nuove segnalazioni su Diandra e Valerio | Vado spesso al loro locale e… i rumor

(Di lunedì 26 agosto 2024) Pochi giorni fa, tramite i profili social ufficiali di, è stata presentata la prima coppia che metterà alla prova il proprio amore nella nuova edizione del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, che prenderà il via su Canale 5 nelle prossime settimane. La coppia in questione è formata daPecchioli ePalma. I due sono fidanzati da sette anni e hanno deciso di partecipare al programma per via delladivergenza di vedute sul futuro., infatti, oltre ad essere un medico veterinario è anche un’imprenditrice e gestisce un lodale a Roma, mentreè un dipendente statale e in futuro vorrebbe cambiare vita, tornando a Brindisi. La fidanzata però non è d’accordo con questi progetti e vorrebbe restare nella Capitale e proprio questo potrebbe portare i due ad un rottura.