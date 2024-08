Sono stata travolta dal dolore più intenso immaginabile Mi hanno dato ketamina per tranquillizzarmi | l’incidente in barca e l’arrivo dell’elicottero Brittany Ferries racconta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Da una magica vacanza in crociera a largo delle coste francesi a un salvataggio con un elicottero per una lussazione dell’anca. Sian Sturgis, assistente personale per una compagnia farmaceutica, non si è fatta mancare nulla. Prima, il sole, la piscina, i cocktail. Poi, però, si è lussata l’anca ed èsedata, legata a una barella e sollevata con una corda a 23 metri di altezza. “È stato come essere una stuntwoman in un film d’azione”, hato la donna.è avvenuto circa due settimane fa, mentre la donna era sulla nave delladiretta in Spagna che in quel momento era di passaggio in Francia. “molto nervosa a volare, quindi se possibile cerco di evitare di viaggiare in aereo, ecco perché eravamo sulla nave”. Negli anni, Sturgis ha sofferto di diversi problemi con l’anca destra dopo un’operazione di sostituzione completa nel 2020.