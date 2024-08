Perde il figlio all’ottavo mese | Una tragedia per tutti che rischia di ripetersi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) È stata trasferita dall’ospedale di Merate a quello di Lecco senza essere neppure sottoposta a un’ecografia per accertare se il cuoricino della creatura alla 34esima settimana di gestazione che portava in grembo fosse ancora vivo. Dopo la chiusura a maggio del Punto nascite del San Leopoldo Mandic, non ci sono né ginecologi né ostetriche di guardia o reperibili che avrebbero potuto assistere la paziente di 33 anni che stava per diventare mamma e svolgere almeno gli accertamenti di base per assicurarsi delle condizioni di suo. I medici di Pronto soccorso, come del resto i pediatri e i rianimatori di turno non sono stati inoltre formati per poter provvedere loro in casa di emergenza.