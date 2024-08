Pellegrinaggio a Lourdes Due pullman di reggiani per chiedere la pace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Aperil dono della. Ci sarà anche una folta rappresentanza reggiana fra i 500 pellegrini dell’Emilia-Romagna che si recheranno nel santuario francese, con il viaggio organizzato dalla sezione regionale dell’Unitalsi da domani (27 agosto) a veenrdì 30 agosto (per chi vola in aereo, mentre inizierà un giorno prima e si concluderà sabato 31 per chi viaggia in). Alprenderà parte anche Giacomo Morandi, arcivescovo della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla che guiderà un gruppo regionale di 57 ammalati e disabili, circa un centinaio fra sorelle e barellieri al loro servizio, 20 sacerdoti e 310 pellegrini.