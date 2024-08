Pallavolo Serie A2 Emma Villas ritiro di Cascia alle battute conclusive Mechini | Grande la volontà di tutti | ragazzi e staff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Volge al termine il mini raduno di, da domani la squadra riprenderà contatto con Siena. Il punto della situazione è a cura del vicepresidente Fabio(nella foto): "C’era tanta voglia di iniziare da parte didopo il lungo stop – ha commentato il dirigente biancoblù –, siamo contenti della scelta diperché c’è un contesto veramente adeguato per fare una ottima preparazione; possiamo variare dal campo dial beach volley, alla piscina, alla sala pesi, ci sono tutte le condizioni per lavorare bene. È stata una piacevole scoperta questo centro per noi, ci siamo ambientati bene, faccio i miei complimenti ai responsabili della struttura".