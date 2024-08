No la direttrice dell’agenzia medica statunitense NIH non è stata arrestata

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il 18 agosto 2024 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che gli investigatori della Marina degli Stati Uniti avrebbero arrestato Monica Bertagnolli,dell’Istituto nazionale americano della sanità (NIH), agenzia pubblica di ricercadegli Stati Uniti. La donna, si legge ancora, avrebbe cercato di creare una seconda pandemia poco prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 «usando il COVID-19 e il vaiolo delle scimmie come scusa per imporre il voto per corrispondenza». Questa informazione, continua il post, èdiffusa il 16 agosto 2024 da Real Raw News. La notizia è falsa. Non esiste alcun riscontro ufficiale dell’arresto di Monica Bertagnolli,del NIH. Inoltre, Real Raw News è un sito in inglese che nelle proprie info specifica di pubblicare articoli inventati con intenti ironici e satirici.