Matthaus contro Kim | Non voglio offenderlo ma non è da Bayern Monaco

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ildi Vincent Kompany ha vinto la prima partita di Bundesliga 2024/25, piegando il Wolfsburg per 3-2. Non mancano però le critiche ad alcuni membri della squadra bavarese che ieri hanno commesso diverse imprecisioni. E’ Lothar, opinionista di Sky Sport DE, ad analizzare quanto fatto dal: “Ilha iniziato la nuova stagione con una vittoria. Anche se è stato un po’ difficile, i tre punti alla fine contano. Anche le altre squadre di vertice come Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Leipzig hanno avuto problemi nella prima giornata. È normale in questa prima fase della stagione dopo un Europeo. La difesa è e rimane il tallone d’Achille del. Naturalmente, anche gli errori commessi da Min-jae Kim e Dayot Upamecano sono un argomento di discussione nello spogliatoio. Non è possibile che Kim giochi come faceva a Napoli.