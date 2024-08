Lukaku e Antonio Conte follia Napoli | perché questa è la fine di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) La cosa che fa più ridere, ma anche riflettere, dell'“affare” Romeluè la percentuale sulla futura rivendita, come se il belga fosse ancora vendibile. Oltre a 30 milioni più bonus sull'unghia, ilha garantito al Chelsea il 30% dell'incasso di un'eventuale cessione entro i prossimi tre anni, non a caso gli stessi per cui ha firmato. Fa ridere la percentuale sulla rivendita di un 31enne che non ha più mercato da due anni, fa riflettere che sia proprio ila concederla, la società forse più attenta a non regalare guadagni agli altri.postilla certifica il colpo di coda (e di testa) del club partenopeo.