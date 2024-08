Lorenzo scomparso a 21 anni poi ritrovato Era in stato di shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo dieci ore di intense ricerche,D., il 21ennenella notte nella zona del Lago di Paterno, nel comune di Castel Sant’Angelo, èfinalmente rintracciato. Il giovane ètrovato nel primo pomeriggio di oggi, in buone condizioni di salute, ma visibilmente scosso e indi. Era nascosto in un bosco non lontano dal lago, in un’area caratterizzata da casolari abbandonati. Una volta rintracciato,soccorso e trasportato all’ospedale de Lellis di Rieti per i necessari controlli medici.eradopo aver trascorso la serata a Fregene con alcuni amici. L’allarme èdato dai suoi genitori, preoccupati per uno strano messaggio apparso sul suo profilo Instagram e per il mancato rientro a casa.