La seconda Giostra del Saracino per Amaranto Channel

(Di lunedì 26 agosto 2024) Arezzo, 26 agosto 2024 – Ladelper "" e' una nuova bella sfida per la TV aretina nata da pochi mesi. Dopo l'edizione di giugno, che ha avuto tanto seguito, la "squadra" dedicata allaè ripartita con una intensa programmazione. Da lunedì 26 agosto a lunedì 2 settembre alle 10.30, "a Colazione", in diretta dal bar Vestri di Olmo. Da lunedì 26 a mercoledì 28 alle 16.30, diretta integrale delle prove in piazza Grande. Da lunedì 26 a giovedì 29 dalle 21.30, "Il processo alle prove", il "Cocktail di" dal Caffè Menchetti del parco Giotto e le "Conversazioni al quartiere". Giovedì 29 dalle 16.30, lasimulata. Venerdì 30 alle 21.00, diretta della prova generale. Sabato 31 alle 10.30, diretta della cerimonia di Bollatura dei cavalli, alle 12.