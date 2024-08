La Juventus di Thiago Motta si diverte e vince | in due gare sei gol fatti e un tiro nello specchio subito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sei punti, sei gol, zero subiti, un soloincassato. I numeri della primadiregalano indicazioni che in pochi avrebbero pronosticato dopo un precampionato con più ombre che luci. Dopo aver travolto il Como per 3-0 all’esordio casalingo, la Vecchia Signora fa lo stesso anche al ‘Bentegodi’ contro un Verona che nel primo turno aveva battuto nettamente il Napoli. La nota più positiva del primo posto in classifica in solitaria è come è stato costruito. La squadra è ancora in costruzione, ieri ha accolto Nico Gonzalez e aspetta ancora un altro rinforzo offensivo. Laperò funziona già a meraviglia. E a funzionare è un meccanismo che parte da lontano, quello della Next Gen. All’esordio l’acuto l’aveva offerto Mbangula, autore dello splendido 1-0.