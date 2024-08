Koopmeiners guaio Juve | Giuntoli pronto per la svolta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 26 agosto 2024) Teune lantus: l’ultimo problema sta per essere risolto. Il football directorha trovato la chiave giusta Teune lantus, una soap opera degna d’altri tempi: un matrimonio che non s’ha da fare, giusto per restare in casa italiaca con il buon Alessandro Manzoni che già narrava le gesta sul lago di Como. La storia è ormai nota ed è facilmente assimilabile a quanto accadeva con Renzo e Lucia. Il centrocampista olandese vuole a tutti i costi lantus ed il Don Rodrigo della situazione è l’Atalanta, club proprietaria del cartellino. La Dea si è indispettita in modo quasi veemente dopo la presa di posizione del calciatore: certificati medici a raffica, saltata la Supercoppa europea – una competizione che non tutti i calciatori riescono a giocare – e nessun allenamento da ormai oltre 15 giorni.