Kate Middleton ultime notizie | la Principessa torna in pubblico a Balmoral con la famiglia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 26 agosto 2024)è apparsa nuovamente in, in occasione della messa domenicale del 25 agosto 2024, che ha avuto luogo nella Crathie Kirk a, dove ladel Galles si trova in vacanza, insieme agli altri componenti dellaReale Inglese. La futura Regina d’Inghilterra, infatti, ha deciso di raggiungere il posto di villeggiatura scozzese, come da tradizione, malgrado si stia ancora sottoponendo alla terapia per guarire dal tumore che l’ha colpita. La futura Regina è stata avvistata mentre si trovava in macchina con il marito, in viaggio per raggiungere la funziona religiosa., l’apparizione insi è fatta vedere insolo tre volte da quando ha svelato al mondo intero di aver ricevuto una diagnosi di tumore, così come, in precedenza, aveva fatto anche il suocero Carlo III.