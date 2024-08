Kate Middleton ritorno alla normalità | a Balmoral va in chiesa con William e George

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 agosto 2024) Eccezion fatta per il video diffuso in occasione delle Olimpiadi di Parigi, nel quale compariva con il maritointenta a ringraziare gli atleti britannici, era più di un mese chenon si mostrava in pubblico. La principessa aveva accettato di rientrare in mezzogente a Wimbledon, a metà luglio, per assisterefinale maschile del celebre torneo di tennis. Poi, più nulla. Fino a ieri.torna in pubblico aEd è con grande gioia dei sudditi che la principessa del Galles è stata fotografata, domenica 25 agosto, nella tenuta di, mentre si dirigeva in auto verso ladi Crathie Kirk. Insieme a lei il principee il figlioe, su un’altra vettura, re Carlo e la regina Camilla.