Il tour dei tifosi british Un’agenzia offre soggiorni negli stadi della Premier

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono tantissimi, in Italia, i “malati“ di calcio inglese. Per quello che rappresenta, in termini di storia, fascino, atmosfera. Che sognano di poter assistere a una partita ad Anfield Road, il leggendarioo del Liverpool o ad Old Trafford, il “teatro dei sogni“ del Manchester United. Ma c’è un imprenditore brianzolo che ha deciso di offrire molto di più: tanto che il biglietto e l’esperienzapartita diventa solo uno dei gustosi piatti in un incredibile menù, che varia di viaggio in viaggio, in cui si può anche scendere in campo e giocare,stessi mitici campi, persino usando il bussquadra per arrivarci; addirittura passarci una notte, ma anche visitare musei del calcio, cenare nei centri sportivi o gustarsi un paio di birre nei pub storici dei. Insomma, una full immersion per vivere le emozioni del calcio d’Oltremanica.