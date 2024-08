Ibrahimovic furioso a Parma? Poche ore prima La foto che fa infuriare i milanisti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Col senno di poi, un errore di comunicazione non di poco conto, viste le fibrillazioni degli ultimi giorni di mercato. Stiamo parlando di Zlatan, dirigente del Milan e uno tra i volti più cupi ripresi dalle telecamere del Tardini dopo la brutta sconfitta didella squadra di Fonseca, che ha ufficialmente aperto la crisi rossonera già alla seconda giornata. Pochi giorniIbra, insieme a Massimo Ambrosini, ex-compagno di squadra al Milan e ormai grande amico, aveva deciso di fare un trekking in Valle d'Aosta insieme anche ad altri amici, su fino al Lago di Licony. Lo stesso Zlatan, ripreso ironicamente sui social da un video di Ambro, aveva fatto pure parecchia fatica, boccheggiando in una salita completata in ritardo rispetto al resto del gruppo. Ambro scherza e dice: “Te l'avevo detto, era meglio se rimanevi a Milano”.