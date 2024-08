Grotta di ghiaccio crollata in Islanda vicino a Jokulsarlon | un morto e nessuna traccia dei due dispersi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)dei duee uno dei feriti che i sanitari non sono riusciti a salvare. Il crollo di di unadiinsu 25 turisti che si trovavano al suo interno ha provocato almeno une si assottigliano le speranze di trovare le due persone di cui non si sa nulla. La caverna collassata domenica pomeriggio fa parte del ghiacciaio Breiðamerkurjökull nei pressi della laguna glaciale, una delle mete più popolari. Il gruppo di turisti – tutti stranieri di diverse nazionalità – stava esplorando il complesso di grotte quando è avvenuto il crollo che li ha travolti. Al momento non si conosce la nazionalità né della persona deceduta né dei due. Le condizioni di una quarta persona ferita e ora ricoverata in ospedale a Reykjavik sono giudicate stabili.