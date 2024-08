Gadda | Una vittoria che aiuta a crescere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Senza esaltare e, soprattutto, senza esaltarsi, davanti a oltre cinquecento tifosi giunti dal capoluogo e dintorni, l’Ancona disupera il primo esame ufficiale della stagione vincendo il preliminare di Coppa Italia per 1-3 al Tubaldi e proiettandosi verso il primo turno che si svolgerà domenica prossima al Bianchelli contro la Vigor Senigallia. Senza esaltare, perché la serata calda di sabato non ha certoto le due formazioni, e senza esaltarsi, appunto, nella consapevolezza che queste partite di agosto valgono quello che valgono e che il successo, per quanto meritato nell’arco dei 90 minuti, è stato favorito anche da una serie di episodi. Che però hanno già messo in mostra alcuni aspetti positivi della squadra chee il suo staff stanno plasmando da tre settimane: la costante ricerca dell’intesa e del dialogo, alcune individualità di spicco, l’apporto degli under.