Crosetto tentativi di dialogo in Medio Oriente non danno frutti

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il ministro della Difesa Guidoammette che idiattuati dalla diplomazia italiana per attenuare le tensioni innon hanno dato fin qui isperati. "Stiamo da mesi cercando di spiegare ad Israele che la reazione, doverosa e giusta iniziale all'attacco di Hamas, doveva avere delle linee e dei confini non superabili, perché altrimenti avrebbe innescato una escalation nella zona", ha detto all'ANSA il responsabile del dicastero. "Stiamo dicendo da mesi che la risoluzione dell'Onu due popoli e due stati va attuata e va rispettata. Ci siamo resi disponibili ad essere protagonisti anche di una eventuale missione di pace nella zona. Stiamo facendo lavorare la diplomazia, fino adesso però non con molto successo".