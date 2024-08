Come poter trovare un amministratore di condominio?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Spesso i condòmini chiedono alla nostra segreteria dove reperire i nominativi degli Amministratori Condominiali ed Immobiliari disponibili a ricevere l’incarico per la gestione di un fabbricato. Informiamo tutti i lettori, che sul sito internet www.anaci.it nella sezione ‘verifica– ricerca per indirizzo’ è possibile effettuare la ricerca degli Amministratori iscritti ANACI geolocalizzandoli in base all’indirizzo del fabbricato. I condòmini, quando scelgono l’a cui affidare la propria casa, cercano una figura professionale, formata e in continuo aggiornamento poiché le norme condominiali sono in continua evoluzione. ANACI, per assicurare ai condòmini la rispondenza dei professionisti iscritti ANACI ai requisiti di legge, ha aggiornato lo Statuto associativo parificando l’obbligo formativo al DM140/2014.