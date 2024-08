Che cos’è la Confetti Illusion e perché viene usata nel marketing alimentare

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 26 agosto 2024) Laè una forma particolare die ottica. Essa si verifica quando scopriamo che un’immagine sia in realtà composta da tanti piccoli elementi colorati, simili ai coriandoli. Che in inglese si chiamano appunto. Il termine dunque non ha nulla a che vedere con il nostro croccante dolcetto alle mandorle, non fatevi fuorviare, ma con una particolare attitudine dell’occhio umano a vedere come intero qualcosa che sia fatto da pezzetti.il nostro cervello interpreta le informazioni visive che riceve, dandogli un senso e tende a semplificare la complessità, raggruppando gli elementi in base a criteri specifici. Colore, forma e vicinanza spaziale, per esempio. Principio di vicinanza: mettiamo insieme elementi che sono vicini tra loro. Principio di somiglianza: raggruppiamo gli elementi che sono simili tra loro, per colore e forma.