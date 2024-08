Carpi-Rimini oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la prima giornata del girone B di/2025. Tornati in terzadopo 3 anni in D, igiani puntano a confermare la categoria. Stesso obiettivo dei romagnoli, che però in un’ipotetica griglia di inizio stagione partono più indietro dopo alcune perdite estive. Già alla prima giornata dunque uno scontro salvezza rilevante. SEGUI IL LIVE, COME VEDERE IL MATCH L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 26 agosto alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.