Canottaggio Mondiali non olimpici in Canada Due bronzi agli atleti versiliesi

(Di lunedì 26 agosto 2024) ST. CATHERINES () Grosse soddisfazioni per ilviareggino arrivano daidi Saint Catherine, in Ontario. Voleva lasciare un altro indelebile segno nella categoria Under 23, fin qui dominata, e ci è riuscito. Andrea Pazz, canottiere viareggino 22enne formatosi alla Berchielli e studente universitario di Scienze Motorie a Varese, ce l’ha fatta anche stavolta concludendo un percorso di crescita semplicemente spettacolare. Nella sua ultima gara, capovoga in un Quattro di Coppia quanto mai unito, ha conquistato la meda di bronzo che sa tanto di oro, perché distante di appena 37 centesimi dell’equipaggio polacco, che a sua volta ha preceduto pure quello ceco, e poi perché Andrea ha trascinato Leonardo Tedoldi, Luca Mulas e Marco Selva davanti alla Germania campione in carica. Ma le note liete per Andrea non finiscono qui.