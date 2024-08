Calendario US Open 2024 oggi 26 agosto | orari partite ordine di gioco tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) US, Flushing Meadows, Billie Jean King National Tennis Center, USTA, New York. Sono queste le parole chiave, quelle dell’ultimo Slam dell’anno, che si gioca dalle parti della Statua della Libertà. Difendono il titolo Coco Gauff e Novak Djokovic, entrambi al via. Sessione diurna per l’americana, notturna per il serbo nella giornata che apre il capitolo conclusivo dei quattro tornei maggiori; particolare la scelta degli organizzatori di piazzare diversi giocatori, anche big, lontano dal tris di campi principali. Debutto anche per sei italiani, con l’apertura tricolore che spetta a Luca Nardi. Attesi gli esordi, sul campo 7, di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti; in campo maschile si chiuderà con Luciano Darderi.