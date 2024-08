Vendemmia | tutto pronto | Sono buone le previsioni per quantità e qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Siamo alle porte con i sassi per i vignaioli e quindi è ora di fare il punto sulla2024 per la Vernaccia, uva bianca la prima a portare in cantina e per le uve rosse. Annata di ottimae "calo produttivo". La prima riflessione rilasciata al nostro giornale dalla presidente della Coldiretti Toscana Letizia Cesani cresciuta fra le vigne e i grappoli di famiglia nel podere-azienda a due passi dalle torri. Come sarà questa? "Nell’arco delle prossime settimane saranno le uve bianche, in particolare la Vernaccia di San Gimignano ad esserete, mentre per il sangiovese l’attesa sarà più prolungata; le uve per le basi spumantein fase di raccolta". L’aspettativa ? "Quella di unache torna, dopo due anni di calo produttivo, dovuto a siccità e peronospora, quantitativamente ai livelli normali".