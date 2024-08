Un Posto al Sole anticipazioni 26 agosto | Michele teme l’incontro con Roberto Rosa cede il posto a Raffaele

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 agosto 2024) Torna domani su Rai 3 con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre: la serie va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Scopriamo insieme ledella puntata di Unalin onda lunedì 26alle 20:50, la trama ci rivela che Palazzo Palladini torna ad animarsi. La soap ambientata a Napoli va in onda dal lunedì al venerdì ed è incentrata intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie, giunta alla ventinovesima stagione è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italiadi UnalLa tensione a Palazzo continua a crescere mentre si attende con impazienza il ritorno di Marina. Nel frattempo,Ferri, deciso a non perdere il