Tomori e Pavlovic quanti errori Pulisic si salva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) MAIGNAN 6,5. Prima del tè sventa da campione mettendo la gamba su Mihaila. CALABRIA 5. Bruciato sul vantaggio, spesso preso in mezzo da Valeri e Mihaila.5,5. Su Coulibaly in ripartenza è monumentale. Sui due gol molto meno.5,5. Avvio da incubo: rischia su corner, sbanda a più riprese. A seguire sfiora il gol e tampona. Bassi, alti, bassi. THEO HERNANDEZ 5,5. Quando ingrana si vede e si sente. Ma ha sulla coscienza l’1-0 del Parma. A tratti, poi, impreciso e velleitario. MUSAH 5,5. Appoggia, corre (sovente a vuoto) e filtra meno del previsto. REIJNDERS 6,5. Si intestardisce, ma quando palleggia non ce n’è per nessuno. Traversa.7. Tra i pochi a miscelaretà e qualità. Gol che illude. LOFTUS-CHEEK 5. Torna nella “sua“ posizione. Gioca semplice, senza però riuscire a rompere il palleggio avversario. LEAO 5.5.