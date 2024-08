Tanti appassionati in autodromo Ora il Minardi day è per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Grande viavai nel paddock, tribune centrali discretamente affollate per il passaggio delle F1 storiche e organizzazione senza sbavature. Buona la prima per l’ottava edizione dell’Historicday, alla quale ieri ha fatto da cornice una calda giornata di sole destinata a sostenere anche oggi l’afflusso infino alle 15mila presenze complessive previste nel weekend. È l’evento di famiglia per Gian Carlo, nella doppia veste di presidente di Formula Imola e patron della scuderia faentina protagonista del Circus fino al 2006. Una manifestazione legata al ricordo di suo fratello Nando, scomparso nel tre anni fa, e che da qualche anno rappresenta per l’il primo giorno di scuola dopo la breve pausa estiva. Tra i box e la pista, 37 monoposto che hanno fatto la storia della Formula 1: dalla Ferrari alla Williams, passando ovviamente per la