Sopralluogo di Gualtieri dopo l' incendio a Torre Spaccata a Roma | L' origine sarebbe dolosa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) (Agenzia Vista), 25 agosto 2024 "Ci sono indizi significativi della natura, ma naturalmente sarà la magistratura a stabilirlo con certezza. Auspico che le indagini vengano condotte con il massimo rigore perché questo è un crimine gravissimo, un tentato omicidio. Siamo in prima linea contro la piaga degli incendi. Ma non è facile perchéè grande 7 volte Milano e la situazione di caldo record non aiuta. Il Governo sostenga i Vigili del Fuoco" così il sindaco diRobertodurante unal pratone di, colpito negli scorsi giorni da un vasto. Courtesy: Xeurope Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev