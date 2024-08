Quando la prossima gara di F1? GP Italia 2024 | programma orari tv streaming Si corre a Monza!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Ladel Mondiale di Formula 1 sarà particolarmente significativa. Sia per la storia a essa legata, sia per il nostro Paese. Domenica 1° settembre sarà difatti il giorno del Gran Premio d’, il cui palcoscenico sarà l’autodromo di. Pertanto non ci sarà alcun weekend di pausa tra il quindicesimo e il sedicesimo appuntamento della stagione. D’altronde, siamo reduci dalla pausa estiva. Come d’abitudine, una volta archiviate le proprie ferie agostane, il Circus riparte a sprone battuto. Il GP d’è l’unico, assieme a quello di Gran Bretagna, a non essere mai mancato dal calendario. Indi per cui, quella delsarà la settantacinquesima edizione dell’evento. Quasi tutte si sono peraltro disputate a, eccezion fatta per quella del 1980, tenutasi una tantum a Imola.