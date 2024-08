Positivo all’alcol test alla guida patente ritirata a un 57enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Non si è fermato all’alt imposto dagli agenti della polizia locale di Rho, si è datofuga a bordo della sua Audi A3 sperando di riuscire a seminare la pattuglia, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento e sottoposto. Il suo tasso alcolemico era pari a 1.86 g/l, rispetto al limite di legge di 0.50. Alitaliano è statalae confiscata la macchina. È successo l’altro giorno in via Ghisolfa, ma non si tratta di un caso isolato, in sei mesi è il quarto automobilista fermato e sanzionato perin stato di ebbrezza. Altri dieci automobilisti sono stati sorpresisenza la, sono state conate 48 omesse revisioni e 16 mancate assicurazioni. Posti di controllo sono stati organizzati anche nel mese di agosto anche con l’ausilio di preper alcol e droga e di TargaSystem.