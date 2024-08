Non sono fuochi d' artificio Lo sfogo di Sgarbi | con chi ce l' ha

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) Medioriente, Donald Trump ha lanciato l'allarme per la crisi in corso tra Israele e Hezbollah. Secondo il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti siamo sull'orlo della terza guerra mondiale. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia del 25 agosto. "La preoccupazione di Trump è sicuramente strumentale ma indica uno stato di malattia del mondo: il mondo è malato" Vittorioa #StaseraItalia pic.twitter.com/9REj4thrtA — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 25, 2024 "La preoccupazione di Trump è strumentale ma indica uno stato di malattia del mondo - ha detto- Il mondo è malato e la malattia si misura con la serie di armi che le parti in causa hanno a disposizione. Questo lancia stanotte, quello lancia domani. Ma nonmicad'. È la follia degli uomini".