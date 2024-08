Maybach Effetto Spa e brindisi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) di Giuseppe Tassi Ci sono prove auto che vanno vissute da passeggero più che da guidatore. Se hai a che fare con una, il marchio di lusso di Mercedes, ogni dubbio scompare. Dentro il mondo dorato dei Vip in Costa Smeralda, nel regno esclusivo del Phi Beach Club, il marchio della Stella è di casa da anni. È in questo contesto che si svolge un particolarissimo test drive con i modelli più lussuosi del brand utilizzati per trasportare i Vip negli angoli più suggestivi della Sardegna o ai moli d’imbarco per raggiungere in barca le baie incantate dell’isola Tre sono i mezzi utilizzati per questo tipo di servizio: Mercedes Classe V Exclusive Lungo (98.040 euro), Mercedes-GLS 600 4Matic (190.498 euro) e Mercedes-S 580 (204.333 euro).