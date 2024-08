?L' attentatore di Solingen ha confessato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 25 agosto 2024) Fradicio per la pioggia intensa e con il sangue ancora addosso, intorno alle 23 l'uomo si è avvicinato alla polizia e ha dichiarato, secondo quanto riportato dalla BILD: "Sono io quello che cercate". Sembra che si fosse nascosto in un cortile dopo il delitto. Il 26enne siriano, sospettato dell'attacco con coltello avvenuto venerdì sera a, che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre otto, ha quindi ammesso la propria responsabilità. Venerdì sera, un uomo ha attaccato con un coltello persone a caso durante una celebrazione per i 650 anni dalla fondazione della cittadina nel Nordreno-Vestfalia, uccidendo tre persone e ferendone otto, cinque delle quali in modo grave. Dopo l'attacco, l'aggressore è riuscito a fuggire confondendosi tra la folla.