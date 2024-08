Largo Campidoglio con l’ostacolo Passerella chiusa | disagi e proteste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Da quasi venti giorni a Poggibonsi èper lavori straordinari di manutenzione lapedonale di. "L’interruzione è motivo dio - affermano gli abitanti del quartiere che si sviluppa tra via della Libertà e via del Colombaio - in special modo per i passeggini, le carrozzine e più in generale per quanti, anche tra gli anziani, si affidano a quella struttura, ora non utilizzabile, per evitare i pericoli della circolazione ordinaria delle auto. Adesso, in assenza di quel prezioso varco, dobbiamo attraversare la strada da via del Colombaio, dal ponte sullo Staggia e da via Montegrappa, con tutti i rischi che possono derivare per i pedoni dalla situazione che si è venuta a creare.