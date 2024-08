International Salieri Circus Award tutte le acrobazie del circo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) Al via al teatrodi Legnago la quarta edizione dell'una delle rassegne circensi più importanti del panorama internazionale. Quest'anno tra artisti e acrobati in gara, danzatori e musicisti, sono oltre 100 gli artisti in scena per 5 giorni dal 26 al 30 settembre. A contendersi i prestigiosid'Oro, d'Argento e di Bronzo, premi che possono cambiare una carriera, saranno 22 acts con artisti di 21 nazionalità: Argentina, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cina, Cuba, Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Spagna, Olanda, Russia, Sudafrica, Thailandia, Ucraina, Ungheria e Usa.