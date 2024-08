Il gagliardetto che la Federazione del Marocco donava durante la Coppa del Re

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 25 agosto 2024) IIldelLamarocchina, un anno dopo la morte del Re delMohammed V, decise di organizzare un torneo quadrangolare a lui intitolato. Nella prima edizione lamarocchina invitò a partecipare il Real Madrid, l’Inter e lo Stade de Reims. I francesi vinsero il torneo che in finale batterono l’Inter che a sua volta vinse contro il Real Madrid di Puskas e Don Alfredo Di Stefano. Per completezza al torneo, così come in tutte le edizioni disputate fino all’ultima del 1989, parteciparono anche i Campioni delossia il FAR Rabat. Nella circostanza lamarocchina omaggiò le squadre partecipanti con undi rara bellezza ed impreziosito dal fine ricamo a mano in canutiglia. È altamente verosimile che tale prodotto sia stato realizzato in Europa, verosimilmente in Francia.