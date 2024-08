Greta e Sergio di nuovo in crisi? Spuntano nuovi indizi dalle vacanze

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Ancora tensione traRossetti eD’Ottavi: la coppia torna indopo il Grande Fratello?Rossetti eD’Ottavi sono in? Aumentano le voci sulla coppia nata nella casa del Grande Fratello che dopo il reality ha incontrato diverse difficolta e ostacoli nel corso dei mesi. Libero ha ricostruito gli ultimi movimenti della coppia formata da, che dopo il tira e molla dei mesi scorsi sembrano tornati a fare i conti con venti diche soffiano sul loro rapporto. La prima cosa saltata all’occhio, per chi segue i profili social dei due ex gieffini è sicuramente il fatto che, nelle foto delledi questa estate 2024 i due non sono mai apparsi insieme.