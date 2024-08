Grande Rientro Estivo | Traffico da Bollino Rosso Ecco le Strade da Evitare Questo Weekend

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma - Il controesodoè ufficialmente iniziato, e con esso arrivano le previsioni diintenso che caratterizzeranno il primodidalle vacanze. Viabilità Italia ha segnalato unper il, particolarmente critico sabato 24 e domenica 25 agosto, con milioni di italiani in viaggio verso le loro case in vista della riapertura delle attività lavorative. Il divieto di transito per i veicoli pesanti, in vigore sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22, contribuirà a ridurre ilsulle principali arterie, ma non eliminerà del tutto le attese difficoltà. Secondo Anas (Gruppo FS Italiane), è previsto un aumento costante del, soprattutto sulleche collegano le località turistiche del sud Italia e le montagne del nord con le grandi città del Centro-Nord.