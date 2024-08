Ghergo | La ricostruzione sta andando avanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) "Otto anni dopo il sisma, dopo il colpo di acceleratore siamo nella fase cruciale della: stanno per partire le opere strutturali all’ufficio anagrafe e sta per concludersi l’iter per la scuola Giovanni Paolo II". Così il sindaco Danielanel fare il punto sui cantieri aperti. "Oggi – rimarcava ieri il primo cittadino - ricorre l’anniversario del terremoto che, il 24 agosto 2016, ha colpito duramente i Comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, provocando la perdita di 299 persone e causando ingenti danni a edifici e infrastrutture. Anche il Comune di Fabriano fu coinvolto da quella terribile scossa di magnitudo 6.0, che, seppur non causando vittime sul nostro territorio, lasciò segni tangibili con danni a strutture e abitazioni.