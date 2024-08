Diletta Leotta shorts e giacca strutturata per il look da Barbie

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 25 agosto 2024) È sempre splendida, che non smette di sorprendere con i suoicuratissimi e di tendenza. La conduttrice di Dazn sembra amare particolarmente ida: per il suo ultimo impegno lavorativo sul Lago di Como, che l’ha vista al fianco di Will Smith e Rafael Nadal, ha optato per un completo rosa da lasciare senza fiato., ilda perfettaDopo essersi concessa qualche giorno di vacanza in Puglia e aver festeggiato insieme alla figlia Aria il suo compleanno,è tornata al lavoro più in forma che mai. La conduttrice di Dazn solo pochi giorni fa è tornata in campo per la prima partita del Campionato di Serie A, sfoggiando un tubino giallo attillatissimo e audace.