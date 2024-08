Decine di segnalazioni per il maniaco della 500 | arriva la Polizia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 agosto 2024) Sono stati giorni di paura in città per alcune donne. L’incubo è finito quando sono scattate le manette per l’uomo. Ecco il motivo È partito tutto da un video denuncia pubblicato sui social da Welcome to favelas. Un filmato che ha fatto il giro del web in davvero poco tempo e portato anche altre donne a prendere coraggio e denunciare una vicenda davvero sgradevole e che ha interessato principalmente la città di Roma.(Ansa) – cityrumors.itIl racconto delle vittime e le denunce presentate alle forze dell’ordine ha fatto aprire un’indagine e portare al fermo dell’uomo, accusato di molestie e violenze sessuale. Da parte degli inquirenti resta il massimo riserbo sulla vicenda, ma le testimonianze sono state fondamentali per porre fine ad un incubo durato fin troppo tempo e che ha coinvolto una trentina di donne.