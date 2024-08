Debutto amaro per Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe | sconfitte in casa contro due neopromosse

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024) Caravaggio. Il secondo campionato di Serie C della storia dell’Under 23 si apre con un’amara sconfittalinga. Al ‘Comunale’, infatti, i nerazzurri vengono sconfitti a sorpresa dall’Alcione Milano, formazione neopromossa dalla Serie D. Gli ospiti passano subito in vantaggio sfruttando il clamoroso errore di Comi che, in alleggerimento, sbaglia l’appoggio per il portiere Dajcar andando invece a servire Invernizzi che griffa lo 0-1. La squadra di Modesto inizia a spingere alla caccia del pari e lo trova ad inizio ripresa quando Vlahovic pennella dalla destra per il piattone vincente di Vavassori che firma il conto pari. Nel segmento finale di gara, l’Under 23 paga l’enorme sforzo, e l’Alcione mette la freccia: dopo il palo colpito da Palombi, a undici dal traguardo è Bagatti a siglare la rete del definitivo 1-2.